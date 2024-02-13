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15:45, 13 февраля 2024Экономика

Финляндия поможет Польше построить первую АЭС

Финская Fortum подписала соглашение о строительстве первой в Польше АЭС

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

В строительстве первой в Польше атомной электростанции (АЭС) примет участие финская энергетическая компания Fortum. Соответствующее рамочное соглашение об оказании помощи она и TVO Nuclear Services подписали с польской государственной компанией Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), ответственной за проект. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Fortum сообщает РИА Новости.

PEJ занимается подготовкой инвестиционного процесса, а саму АЭС мощностью 3750 мегаватт будут строить американские Westinghouse и Bechtel. Первый блок будущей станции должен быть запущен в 2033 году. Его оснастят реакторами типа PWR, самыми распространенными в мире, и разместят в районе Гданьского побережья.

В дальнейшем каждые два-три года будут завершать строительство, а всего ядерная программа рассчитана на шесть блоков мощностью до девяти гигаватт. Westinghouse уже проводит предпроектные работы.

В апреле прошлого года посол США в Варшаве Марк Бжезинский заявил, что Вашингтон выделит миллиарды долларов на строительство малых ядерных реакторов в Польше. Он объяснил, что новые энергетические решения позволят избавиться от зависимости от России.

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      Платон Щукин
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