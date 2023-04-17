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10:40, 17 апреля 2023Мир

США выделят миллиарды долларов на ядерные реакторы в Польше

Посол США в Варшаве: Вашингтон выделит $4 млрд на малые ядерные реакторы в Польше

Фото: Gary Cameron / Reuters

Вашингтон выделит миллиарды долларов на строительство малых ядерных реакторов в Польше, заявил посол США в Варшаве Марк Бжезинский. Его слова приводит РИА Новости.

«Польше нужны новые энергетические решения, чтобы защититься от влияния России, чтобы выполнить климатические обязательства и подпитать развитие экономики. Мы сегодня сделали важный шаг для польского будущего. Энергетика будет важной частью польско-американского сотрудничества в ближайшие 100 лет», — сказал посол.

На помощь Варшаве выделят четыре миллиарда долларов. В частности, американский банк Exim направит на реализацию проекта три миллиарда долларов, в то время как агентство Development Finance Corporation даст еще один миллиард долларов. Уточняется, что стороны подписали соглашения о намерениях, которые касаются реакторов BWRX-300, спроектированных фирмой Hitachi Nuclear Energy.

Отмечается, что энергетический концерн ORLEN создаст малый ядерный реактор до 2030 года, при этом для возведения реактора BWRX-300 нужно около трети времени, требуемого для строительства традиционной крупной АЭС.

Ранее Польша захотела активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию. По мнению властей страны, Варшава потенциально готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках планов альянса по этому направлению.

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Анастасия Заикина
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