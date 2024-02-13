Украина не станет отказываться от аграрных субсидий Евросоюза

Вице-премьер Стефанишина: Украина не готова отказываться от аграрных субсидий ЕС

Украина не станет отказываться от субсидий и дотаций для аграрного сектора от Европейского союза (ЕС), заявила вице-премьер Ольга Стефанишина в разговоре с «Европейской правдой».

Она отметила, что условия присоединения аграрного сектора страны к общей аграрной политике объединения будут определены в ходе переговоров. Стефанишина подчеркнула важность агросектора для экономики страны, пообещав, что Киев будет отстаивать интересы украинских фермеров.

Она также добавила, что сейчас в ЕС идет обсуждение аграрных реформ, поэтому пока слишком рано рассуждать на эту тему.

Украина получила статус кандидата в Евросоюз в июне 2022 года. Отмечалось, что после этого республике необходимо провести ряд внутренних реформ для сближения ее законодательства с законодательством объединения.