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12:45, 13 февраля 2024Бывший СССР

Алиев стал президентом Азербайджана по постановлению Конституционного суда

Конституционный суд объявил Алиева президентом Азербайджана

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Ильхам Алиев объявлен президентом Азербайджана постановлением Конституционного суда республики, сообщает издание Vesti.az со ссылкой на постановление суда.

Алиев был объявлен президентом Азербайджанской Республики, набрав 92,12 процента голосов.

Ильхам Алиев считается избранным на следующие семь лет президентом Азербайджанской Республики. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, отметил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

В соответствии с Конституцией Азербайджана, избранный президент приносит клятву в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом результатов президентских выборов.

Ранее о победе Алиева на выборах сообщала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

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      Валентин Карант
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