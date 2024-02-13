Американская Nova-C совершит посадку на Луну в феврале

НАСА: межпланетная станция Nova-C совершит посадку на Луну 22 февраля

Межпланетная станция Nova-C американской компании Intuitive Machines, которую хотят запустить в среду, может совершить посадку на Луну 22 февраля. Об этом сообщило НАСА, передает «Интерфакс».

«Intuitive Machines планирует высадиться на Луну в четверг, 22 февраля», — говорится в сообщении. Посадочный модуль совершит посадку в районе кратера Малаперт А в 300 километрах от Южного полюса естественного спутника Земли. Посадочный модуль может проработать на Луне до 14 дней.

Запуск ракеты Falcon 9 с аппаратом Nova-C IM-1 осуществят 14 февраля в 00:57 по времени Восточного побережья США (08:57 по московскому) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Миссию осуществляют в рамках контракта НАСА с Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services — CLPS). Nova-C IM-1 доставит на естественный спутник Земли пять научных приборов НАСА и шесть коммерческих грузов. Также с борта станции на орбиту Луны выведут малый спутник для проверки связи между ее поверхностью и Землей через аппарат.

В январе компания Astrobotic сообщила о получении данных почти с половины оборудования американского лунного модуля Peregrine. Специалисты обеспечили связь с приборами программы CLPS.