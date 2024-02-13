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20:04, 13 февраля 2024Наука и техника

На астероидах впервые обнаружена вода

The Planetary Science Journal: на безводных астероидах обнаружили воду

Фото: Chris Henry / Unsplash

Ученые Юго-Западного исследовательского института впервые обнаружили молекулы воды на поверхности астероидов. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal.

Астрономы изучили четыре астероида, богатых силикатами — Ирис, Партенопа, Мельпомена и Массалия. Наблюдения велись с помощью инструмента камеры среднего инфракрасного диапазона FORCAST стратосферной обсерватории SOFIA. На трех астероидах (Ирис, Мельпомена и Массалия) была обнаружена линия поглощения 3 микрометра, которая указывает на одновременное присутствие атомов О и Н. Линия поглощения 6 микрометра однозначно указывает на присутствие воды на Ирисе и Массалии.

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Известно, что безводные силикатные астероиды образуются вблизи Солнца, а ледяные материалы, богатые водой, сливаются во внешних областях Солнечной системы. Знание о местоположении астероидов с определенным химическим составом помогает определить, как распределялись материалы в протосолнечной туманности. До этого считалось, что каменные астероиды класса S являются безводными, а спектральная особенность размером 6 микрометров никогда не выявлялась на этих небесных телах.

Ранее SOFIA обнаружила молекулы воды в одном из крупнейших кратеров в южном полушарии Луны. Оказалось, что в кубическом метре реголита находится химически связанная вода массой примерно 340 грамм. Примерно такое же количество воды наблюдалось и на астероидах.

Ученые планируют получить больше данных об астероидах Партенопа и Мельпомена с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, а также исследовать еще 30 целей.

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      Александр Еникеев
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