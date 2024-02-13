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11:27, 13 февраля 2024Среда обитания

Автомобилистам дали советы по правильному прогреву автоматической коробки зимой

Автомеханик Стрельбицкий: перед поездкой на авто с АКПП прогрейте его 3-5 минут

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Прогрев АКПП (автоматической коробки передач) зимой помогает существенно продлить срок службы агрегата и уменьшить вероятность внезапных и преждевременных поломок, поскольку условия работы «автомата» напрямую зависят от температуры рабочего масла. Об этом со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого сообщает «Российская газета».

«При минусовых температурах прежде, чем начинать движение, настоятельно рекомендую потратить около 3-5 минут, чтобы прогреть автомобиль. За это время масло станет более жидким, что позволит предотвратить те или иные повреждения АКПП и улучшить ее работу», — дал совет автомеханик. При этом он отметил, что прогревать машину слишком долго тоже неправильно — это приводит к чрезмерному расходу топлива и увеличению уровня вредных выхлопов.

Стрельбицкий добавил, что при стоянке машины автоматическая коробка передач почти не работает и не прогревается — прогрев происходит только в режимах «под нагрузкой». После прогрева он порекомендовал автомобилистам начать плавно и поочередно переключать передачи на D и R, задерживаясь на каждом положении по 15-20 секунд, чтобы прокачать масло через все узлы АКПП, и затем осторожно начать движение вплоть до прогрева двигателя по крайней мере до 60 градусов.

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      Полина Кислицына
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