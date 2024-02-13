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09:01, 13 февраля 2024Среда обитания

Автовладельцам назвали способ получить бесплатное парковочное место

Эксперты назвали способ получить бесплатное парковочное место во дворе дома

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Автовладельцы, проживающие в многоквартирном доме, могут на общем собрании собственников установить очередность использования парковочных мест во дворе. Такой способ получить парковочное место в беседе с «Российской газетой» назвала президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Эксперт напомнила, что такие места являются бесплатными. Если собственники не установят порядок использования данных мест, права на парковку между жильцами будут распределяться по принципу «кто раньше приехал, тот и ставит машину».

Кроме того, собственники могут договориться с местными властями об организации платной или бесплатной муниципальной парковки. Для этого инициативная группа жильцов должна обратиться в администрацию с соответствующей просьбой.

Ранее стало известно, что в России захотели ввести бесплатную парковку на платных стоянках для многодетных семей.

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      Мария Черкасова
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