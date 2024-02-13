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08:00, 13 февраля 2024Россия

В России захотели разрешить парковку на платных стоянках одной категории граждан

Госдума захотела разрешить парковку на платных стоянках одной категории граждан

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Госдуму во вторник, 13 февраля, внесут законопроект, который предлагает разрешить бесплатную парковку на платных стоянках для многодетных семей. Об этом пишут «Известия».

Изменения предлагается внести в закон «Об организации дорожного движения в РФ» и в отдельные законодательные акты. Как уточнил один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, право на бесплатную парковку для многодетных семей уже представлено в ряде субъектов России, однако его нужно распространять на федеральном уровне.

«Многие многодетные семьи пользуются собственным автомобилем. Однако на парковках около торговых центров, магазинов, поликлиник и больниц не выделено специальных мест, на которых они могут парковаться. Им с маленькими детьми приходится ставить машины в существенном отдалении от объектов социальной инфраструктуры, магазинов или оплачивать дорогостоящую платную парковку», — следует из пояснительной записки к документу.

Также в ней указывается на роль многодетной семьи в России в сложившейся демографической ситуации. Только рост числа таких семей, как следует из пояснительной записки, позволит выйти на положительную динамику в вопросе демографии.

Ранее, в январе 2024 года, президент России Владимир Путин закрепил статус многодетной семьи в стране. Ею в России признается та семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Статус такой семьи устанавливается бессрочно.

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      Анастасия Шейкина
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