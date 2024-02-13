Байден призвал Израиль признать Палестину

NYT: президент США Байден и король Иордании призвали Израиль признать Палестину

Президент США Джо Байден провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. В ходе обсуждения палестино-израильского конфликта они сошлись во мнении, что единственный путь его решения — это признание независимости Палестины, сообщает The New York Times (NYT).

Оба политика призвали закончить конфликт решением на основе создания двух государств. Байден подчеркнул, что является «давним и пожизненным сторонником Израиля», но «это [признание Палестины] — единственный путь, который гарантирует безопасность Израиля в долгосрочной перспективе».

Монарх также заявил, что предложенное решение «будет гарантировать мир и безопасность не только палестинцам и израильтянам, но и всему региону».

Ранее 13 февраля сообщалось, что король Иордании по итогам визита в США предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за операции Израиля в Рафахе.