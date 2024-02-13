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02:41, 13 февраля 2024Мир

Раскрыты последствия операции Израиля в Рафахе

Король Иордании Абдалла II: операция в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Абдалла II

Абдалла II . Фото: Amr Alfiky / Reuters

Король Иордании Абдалла II по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме оценил возможные последствия проведения израильской операции в палестинском Рафахе. Его слова приводит РИА Новости.

Абдалла I раскрыл последствия операции Израиля в Рафахе и предупредил, что она грозит гуманитарной катастрофой. Он также призвал не допустить подобную атаку. «Ситуация уже невыносима для более чем миллиона человек, которые вынуждено переместились в Рафах с начала войны», — отметил король.

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Монарх заявил, что на данный момент невозможно равнодушно относиться к происходящему и позволять палестино-израильскому конфликту продолжаться. «Эта война должна прекратиться», — заключил он.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с давлением мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа завершится к 10 марта.

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      Марина Совина
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