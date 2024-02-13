Раскрыты последствия операции Израиля в Рафахе

Король Иордании Абдалла II: операция в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой

Король Иордании Абдалла II по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме оценил возможные последствия проведения израильской операции в палестинском Рафахе. Его слова приводит РИА Новости.

Абдалла I раскрыл последствия операции Израиля в Рафахе и предупредил, что она грозит гуманитарной катастрофой. Он также призвал не допустить подобную атаку. «Ситуация уже невыносима для более чем миллиона человек, которые вынуждено переместились в Рафах с начала войны», — отметил король.

Монарх заявил, что на данный момент невозможно равнодушно относиться к происходящему и позволять палестино-израильскому конфликту продолжаться. «Эта война должна прекратиться», — заключил он.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с давлением мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа завершится к 10 марта.