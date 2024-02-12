В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге Газы

В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сказано в Telegram-канале армии.

Ранее СМИ сообщали об «ожесточенных ударах» ЦАХАЛ по городу Рафах.

«ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа», — сказано в сообщении.

Также в Израиле добавили, что армия завершила «нанесение ударов».

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена к 10 марта.

Нетаньяху поручил закончить операцию до начала священного месяца Рамадан, который в 2024 году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля. Помимо этого, премьер-министр поручил военным представить план эвакуации более миллиона человек из города Рафах на юге сектора Газа.