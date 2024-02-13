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09:11, 13 февраля 2024Мир

Байден предостерег Израиль от вторжения в Рафах

Байден: США не поддержат операцию в Рафахе без плана по защите палестинцев

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

США не поддержат любую операцию Израиля, которая не учитывает безопасность палестинцев. Так президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге Газы, сообщает Politico.

«Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона человек, укрывающихся там. Им нужна защита», — заявил Байден.

Уточняется, что американский лидер также высказал резкую прямую критику в адрес боевых действий Израиля в секторе Газа. По его словам, «слишком многие» из более чем 27 тысяч палестинцев, не переживших этот конфликт, были невинными гражданскими лицами и детьми.

«Многие семьи потеряли не одного, а многих родственников и не могут оплакивать их. Это душераздирающе», — заключил президент.

Ранее Байден призвал реформировать Палестинскую национальную администрацию (ПНА), чтобы построить палестинское государство. Он отметил, что ПНА должна эффективно обеспечивать потребности палестинцев не только на Западном берегу, но и в Газе.

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      Дарья Балацкая
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