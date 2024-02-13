Байден призвал к реформам в Палестине

Байден призвал реформировать ПНА, чтобы построить палестинское государство

Палестинская национальная администрация (ПНА) должна быть реформирована и готова строить независимое государство, заявил американский президент Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ПНА должна эффективно обеспечивать потребности палестинцев как на Западном берегу, так и в Газе. «Как только закончится контроль ХАМАС над Газой, они должны быть готовы строить государство, которое выступает за мир, не укрывает террористические группы», — призвал Байден.

Под властью международно признанной ПНА на данный момент находится часть Западного берега реки Иордан. В 2007 году палестинское движение ХАМАС захватило контроль над сектором Газа.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что у США нет воли, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной.