Найдена древнейшая бусина в Западном полушарии

Scientific Reports: в США нашли бусину возрастом 12 940 лет

Ученые Университета Вайоминга (США) обнаружили трубчатую бусину, возраст которой составляет 12 940 лет, что делает ее древнейшей бусиной, найденной в Западном полушарии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Артефакт, изготовленный из кости, был обнаружен в ходе раскопок стоянки мамонтов Ла-Преле в округе Конверс, штат Вайоминг. Длина бусины составляет около семи миллиметров, а ее внутренний диаметр составляет в среднем 1,6 миллиметра.

Из украшения извлекли образцы коллагена и изучили их с помощью масс-спектрометрии. Оказалось, что бусина была сделана либо из метаподии, соединяющей фаланги пальцев с костями самой конечности, либо их проксимальной фаланги зайца.

Находка представляет собой первое надежное свидетельство хозяйственного использования зайцев в период культуры Кловис, относящейся к доисторической эпохе в Северной Америке, пик существования которой пришелся на 12 000 лет назад. Культура названа в честь археологического памятника Кловис в Нью-Мексико, где были обнаружены характерные каменные орудия.