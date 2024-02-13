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20:37, 13 февраля 2024Наука и техника

Найдена древнейшая бусина в Западном полушарии

Scientific Reports: в США нашли бусину возрастом 12 940 лет

Фото: Todd Surovell / Phys.org

Ученые Университета Вайоминга (США) обнаружили трубчатую бусину, возраст которой составляет 12 940 лет, что делает ее древнейшей бусиной, найденной в Западном полушарии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Артефакт, изготовленный из кости, был обнаружен в ходе раскопок стоянки мамонтов Ла-Преле в округе Конверс, штат Вайоминг. Длина бусины составляет около семи миллиметров, а ее внутренний диаметр составляет в среднем 1,6 миллиметра.

Из украшения извлекли образцы коллагена и изучили их с помощью масс-спектрометрии. Оказалось, что бусина была сделана либо из метаподии, соединяющей фаланги пальцев с костями самой конечности, либо их проксимальной фаланги зайца.

Находка представляет собой первое надежное свидетельство хозяйственного использования зайцев в период культуры Кловис, относящейся к доисторической эпохе в Северной Америке, пик существования которой пришелся на 12 000 лет назад. Культура названа в честь археологического памятника Кловис в Нью-Мексико, где были обнаружены характерные каменные орудия.

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      Александр Еникеев
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