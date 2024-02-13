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13:24, 13 февраля 2024Ценности

Белла Торн в образе жены мафиози появилась на Неделе моды

Фото: Theo Wargo / Getty Images for NYFW: The Shows

Американская актриса и певица Белла Торн появилась в образе жены мафиози на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 26-летняя знаменитость посетила показ местного бренда Area. При этом для похода на шоу она выбрала макси-пуховик с объемными рукавами и воротом с принтом в виде черно-рыжей шерсти.

Фото: JosiahW / BACKGRID / Legion-media.ru

Также экс-звезда Disney примерила черные лонгслив и легинсы, прикрепила огромную брошь на лацкан верхней одежды и надела массивные серебристые серьги с кристаллами и многочисленные кольца на пальцы. Кроме того, артистка уложила волосы в гладкий высокий пучок, разделив их на косой пробор, и сделала макияж в коричневых тонах.

В январе сообщалось, что наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Данный стиль вдохновлен образами жен мафиози из фильмов. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистическими принтами и массивные золотые украшения.

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      Алина Гостева
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