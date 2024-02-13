Блогерша Лерчек попала в ДТП

Блогерша Лерчек попала в аварию в центре Москвы

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попала в аварию в центре Москвы. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогерша остановилась, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в ее автомобиль Bentley сзади въехала другая машина. Чекалина ударилась головой о лобовое стекло, а также повредила колено. Она также сообщила, что во время столкновения не сработали подушки безопасности.

«Жизнь прям испытывает меня (...) Бампер под замену, как я поняла», — высказалась Чекалина о ДТП.

Ранее Чекалина снялась в образе Мэрилин Монро и была раскритикована пользователями сети. Комментаторы отметили, что в образе известной актрисы блогерша выглядит неестественно. Они подчеркнули, что макияж испортил образ Лерчек.