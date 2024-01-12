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17:30, 12 января 2024Ценности

Блогерша Лерчек снялась в образе Мэрилин Монро и нарвалась на критику в сети

Кадр: @ler_chek

Популярная блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) снялась в образе секс-символа 1950-х годов, актрисы Мэрилин Монро и нарвалась на критику в сети. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в белом парике и полупрозрачном серебристом платье без рукавов, которое подчеркивало ее фигуру. Кроме того, она надела скрывающее шею и часть груди украшение из бус. Также автор видео сделала контрастный макияж, накрасив губы ярко-красной помадой и подчеркнув глаза черными стрелками.

Зрители оценили преображение блогерши в комментариях. «Мне одной показалось, что лицо очень постарело?», «Лера, твои визажисты над тобой издеваются», «Визажист, к сожалению, испортил весь образ», «Какая-то неестественная стала», «Как нелепо», — заявили юзеры.

Ранее в январе Лерчек сменила имидж после возвращения в соцсети. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер сделала каре. В описании к публикации знаменитость призналась, что столкнулась с выпадением волос из-за стресса, поэтому и решилась на стрижку.

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      Карина Черных
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