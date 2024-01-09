Обвиненная в неуплате налогов Лерчек сменила имидж после возвращения в соцсети

Популярная блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которую обвинили в неуплате налогов, сменила имидж после возвращения в соцсети. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась роликом, на котором показала новую прическу. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер сделала каре. В описании к публикации знаменитость призналась, что столкнулась с выпадением волос из-за стресса, поэтому и решилась на стрижку.

«Стресс. Жесткое выпадение волос. Слезы, падающие в раковину при каждом расчесывании и мытье. Ты проводишь рукой по волосам, а их с каждым разом все меньше и меньше, залысины у лба. Все! Хватит! Встречайте новую Лерчек! Более сильную! Более смелую! И надеюсь, более стильную! Поддержите мой новый имидж», — заявила она на видео.

27 декабря с Лерчек и ее мужа сняли все ограничения, блогеры вернулись в социальные сети. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Чекалины полностью погасили долг.