Боец ВСУ рассказал о потере сотни солдат за сутки
Подразделения теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день потеряли около сотни человек. Об этом рассказал один из бойцов Жасулан Дусембин в эфире «Новини Live».
По его словам, из его роты в живых осталась меньше половина солдат. Кроме того, он рассказал, что бойцы были без еды и воды, у них оставались только сигареты.
«Мы начали приближаться к вражеским позициям и первые из шедших получили две пули сразу в грудную клетку. Из 30 парней в роте осталось 11. Подобных приказов было много. Мы четыре дня, вместо одного, были без воды и пищи, у нас были только сигареты», — рассказал он.
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о политике командования в отношении потерь. По его словам, командиры предпочитают признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя.