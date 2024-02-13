Врач предупредил о сигнализирующей об опасности боли во время секса

Известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал головную боль во время секса признаком аневризмы мозговой артерии. Выпуск передачи, в котором доктор предупредил о сигнализирующей об опасности недомогании, доступен на платформе «Смотрим».

«Около 15 процентов людей, которые испытывают головную боль во время секса, имеют аневризму мозговой артерии. 15 процентов — это много», — заявил доктор. Он также добавил, что симптом часто встречается у мужчин.

Специалист рекомендовал при появлении головной боли во время полового акта обязательно пройти обследования в больнице. «Обязательно нужно идти делать компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию», — подчеркнул медик.

Ранее Мясников назвал неприятное последствие частого секса. Доктор заявил, что активная половая жизнь может вызывать одно распространенное заболевание.

