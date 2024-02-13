Более 100 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Непогода оставила без света 100 тысяч жителей Ростовской области и ЛНР

Более 100 тысяч жителей трех регионов России остались без света. Причиной отключения электричества стала непогода, сообщает министерство энергетики России в своем Telegram.

Согласно данным на утро вторника, 13 февраля, в Ростовской области без света остались 52,3 тысячи граждан, в Луганской народной республике — 41,9 тысячи, а в Волгоградской области — 11,5 тысячи. В Астраханской области, напротив, проблему с нарушением электроснабжения потребителей удалось решить полностью.

Двумя днями ранее стало известно, что в Ростовской области десять пассажирских поездов дальнего следования встали из-за непогоды. По информации министерства транспорта региона, причиной приостановки движения стали мокрый снег и ледяной дождь.