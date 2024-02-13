Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:09, 13 февраля 2024Среда обитания

Более 100 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Непогода оставила без света 100 тысяч жителей Ростовской области и ЛНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Более 100 тысяч жителей трех регионов России остались без света. Причиной отключения электричества стала непогода, сообщает министерство энергетики России в своем Telegram.

Согласно данным на утро вторника, 13 февраля, в Ростовской области без света остались 52,3 тысячи граждан, в Луганской народной республике — 41,9 тысячи, а в Волгоградской области — 11,5 тысячи. В Астраханской области, напротив, проблему с нарушением электроснабжения потребителей удалось решить полностью.

Двумя днями ранее стало известно, что в Ростовской области десять пассажирских поездов дальнего следования встали из-за непогоды. По информации министерства транспорта региона, причиной приостановки движения стали мокрый снег и ледяной дождь.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Замом главкома ВСУ стал полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014 году он нарушил приказ, открыв огонь

      Бывший участник КВН рассказал о нападении на него из-за выступления

      Уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая дочери из-за клички Россия

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россияне стали чаще путешествовать в Африке

      Российскому социологу попросили ужесточить наказание за призывы к терроризму

      Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

      Российские специалисты захватили редкие дроны ВСУ

      На Украине суд отказал восстановить экс-депутата Рады в вузе

      Еще один российский город отменил концерт Лолиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше