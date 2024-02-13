Больше половины немцев усомнились в способности Украины победить в конфликте

Forsa: 64 процента немцев полагают, что Украине не сможет победить в конфликте

Более половины немцев сомневаются в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией. Об этом говорят результаты опроса социологической компании Forsa, передает ТАСС.

Отмечается, что такое мнение высказали 64 процента респондентов. Между тем, как показывает опрос, в победу Киева верят 28 процентов жителей Германии.

Также выяснилось, что украинский конфликт стал второй наиболее важной для немцев темой. Больше всего граждан интересуют действия немецкого правительства.