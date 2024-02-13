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21:43, 13 февраля 2024Мир

Больше половины немцев усомнились в способности Украины победить в конфликте

Forsa: 64 процента немцев полагают, что Украине не сможет победить в конфликте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Более половины немцев сомневаются в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией. Об этом говорят результаты опроса социологической компании Forsa, передает ТАСС.

Отмечается, что такое мнение высказали 64 процента респондентов. Между тем, как показывает опрос, в победу Киева верят 28 процентов жителей Германии.

Также выяснилось, что украинский конфликт стал второй наиболее важной для немцев темой. Больше всего граждан интересуют действия немецкого правительства.

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      Марина Совина
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