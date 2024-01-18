В Испании снизился интерес к конфликту на Украине

CIS: граждане Испании начали терять интерес к Украине из-за Палестины

Интерес испанцев к ситуации на Украине на фоне палестино-израильского конфликта снизился, о чем свидетельствуют результаты опроса Центра социологических исследований Испании (CIS).

Так, конфликт на Украине не вошел в список наиболее острых тем, которые волнуют испанскую общественность. 16,1 процента испанцев и вовсе заявили об отсутствии каких-либо переживаний по украинскому вопросу.

Опрос также показал, что испанцы начали терять интерес к конфликту между Израилем и ХАМАС. Однако ситуация в секторе Газа волнует на два процента больше респондентов, чем украинский кризис (70,3 и 68 процентов соответственно).

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес заявил о застое конфликта на Украине. Тем не менее королевство намерено поддерживать страну до момента урегулирования ситуации в рамках Устава ООН.