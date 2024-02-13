Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

Боррель: Армения и ЕС решили запустить работу над расширением партнерства

Армения и Евросоюз (ЕС) запустят работу над амбициозным расширением партнерства. О принятии решения объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Он рассказал, что в октябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении «двигаться ближе» к Европейскому союзу. Тогда Евросовет поручил Боррелю найти пути укрепления отношений между странами.

«И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства», — заключил глава евродипломатии.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван не обсуждает вопрос вступления в НАТО. Он добавил, что у республики партнерские отношения с альянсом, и программа их взаимодействия в настоящее время переформатируется.