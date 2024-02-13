Мужчина выбросил одну вещь жены и разрушил шестилетний брак

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как супруг выбросил ее любимую головоломку. По словам женщины, этот поступок разрушил их шестилетний брак.

Рассказчица отметила, что любит разгадывать различные головоломки и даже собрала из них большую коллекцию. Однако ее муж всегда смеялся над этим увлечением и, когда супруга предлагала ему присоединиться к ее хобби, говорил, что у него есть дела поинтереснее.

«Недавно муж ушел, и я решила заново решить одну из своих любимых головоломок — это был подарок друга, красивая вещь, сделанная на заказ. Она значила для меня очень много», — вспомнила девушка. Она добавила, что в тот вечер не собрала головоломку до конца и легла спать, оставив ее на столе.

На следующее утро игры не оказалось на месте. «Я спросила мужа, видел ли он мою головоломку. Он самодовольно посмотрел на меня и заявил, что она там, где ей и место. Я сразу поняла, что он выбросил ее. Мусор увезли тем же утром, так что я потеряла ее навсегда», — пожаловалась женщина.

После случившегося рассказчица собрала вещи, уехала к матери и решила развестись. «Муж сказал мне, что ни один нормальный человек не должен так сильно переживать о куске пластика, а я сказала ему, что буду оплакивать головоломки больше, чем наши отношения», — заключила она.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора развестись и отметили, что она приняла его не из любви к своему хобби, а из-за неуважения мужа к ней.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она возмутилась неожиданному гостю в доме семьи мужа и подала на развод.