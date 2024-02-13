МО РФ: расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военные сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении, ударив по живой силе противника. На этом участке военных действий расчеты «Торнадо-Г» служат поддержкой оборонительных действий российских танкистов и мотострелков.