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01:04, 13 февраля 2024Мир

В США увидели угрозу в словах Трампа о НАТО и России

Начальник генштаба Браун: слова Трампа о НАТО ставят доверие к США под угрозу
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Sam Wolfe / Reuters

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун прокомментировал слова экс-президента страны Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО. Его слова приводит NBC.

Браун увидел угрозу в словах Трампа о НАТО и России и подчеркнул, что они ставят доверие к США под вопрос.

«Доверие к США находится под угрозой в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания», — подчеркнул он.

11 февраля Трамп заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону. Бывшие критики политика, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его заявлений об альянсе.

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      Марина Совина
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