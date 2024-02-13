Диетолог рассказала о самой отвратительной еде

Диетолог Лианн Эли назвала консервированные грибы и креветки отвратительной едой

Американский диетолог Лианн Эли назвала еду, которая вызывает у нее отвращение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Эли, она старается избегать покупных консервированных грибов. Причина заключается в том, что, по данным Управления по санитарному надзору США, каждые 100 граммов консервированных грибов содержат не менее 20 личинок.

Не менее отвратительными Эли считает креветок, у которых оставлен кишечный тракт. «Вообще-то я люблю креветок, но вы знаете, что у них на спине за вена? Это никакая не вена, а кишечник», — рассказала она. По мнению диетолога, от него нужно избавиться и только затем есть.

Третий продукт, который она не выносит, — это искусственная ваниль. «Хотите знать, что это такое? Это бобровая струя, — объяснила Эли. — А знаете, откуда она берется? Из прианальных препуциальных желез у бобров».

Ранее сообщалось, что две российские закуски — холодец и якутский салат индигирка — вошли в список ста самых отвратительных блюд мира. Антирейтинг появился на сайте гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.