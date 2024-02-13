Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:06, 13 февраля 2024Среда обитания

Фекальный гейзер в российском городе попал на видео

Многометровый фонтан с нечистотами забил в Сочи из-за прорыва трубы

Фонтан с нечистотами забил в Сочи из-за прорыва трубы. Фекальный гейзер в российском городе попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла на улице Фадеева, в микрорайоне Мамайка. По словам очевидцев, рабочие рыли землю и задели трубу. Высота фонтана составляет несколько метров. На кадрах можно заметить, что струя поднимается выше четырехэтажного здания. От воды исходит неприятный запах, жидкость стекает вниз по автомобильным дорогам. Отмечается, что поломка произошла полтора часа назад, однако ее до сих пор не устранили.

Ранее дом в Челябинске начал разрушаться из-за затопления фекалиями. Осенью 2023 года подвал жилого здания начало заливать канализацией из-за засоров труб системы водоотведения, при этом с середины января горводоканал игнорирует вызовы жильцов и не откачивает сточные воды.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

      Планы европейской страны отказаться от российского газа оценили

      Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

      Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео

      Ключевой ставке ЦБ предрекли стабильность

      Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

      В России мужчине дали восемь лет колонии за финансирование терроризма

      Названа весомая причина закрывать крышку унитаза при смывании

      Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше