Многометровый фонтан с нечистотами забил в Сочи из-за прорыва трубы

Фонтан с нечистотами забил в Сочи из-за прорыва трубы. Фекальный гейзер в российском городе попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла на улице Фадеева, в микрорайоне Мамайка. По словам очевидцев, рабочие рыли землю и задели трубу. Высота фонтана составляет несколько метров. На кадрах можно заметить, что струя поднимается выше четырехэтажного здания. От воды исходит неприятный запах, жидкость стекает вниз по автомобильным дорогам. Отмечается, что поломка произошла полтора часа назад, однако ее до сих пор не устранили.

Ранее дом в Челябинске начал разрушаться из-за затопления фекалиями. Осенью 2023 года подвал жилого здания начало заливать канализацией из-за засоров труб системы водоотведения, при этом с середины января горводоканал игнорирует вызовы жильцов и не откачивает сточные воды.