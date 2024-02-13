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16:59, 13 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в поджоге школы россиянина

В Братске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге школы

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Иркутской области сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в поджоге одной из школ Братска. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, о возгорании внешнего фасада здания сообщил охранник учебного заведения. Прибывшие на место силовики просмотрели камеры видеонаблюдения и обнаружили на записи неизвестного, который облил стену школы жидкостью и поджег ее.

Вскоре злоумышленник был задержан — им оказался местный житель. Во время разговора с силовиками мужчина пояснил, что совершил поджог под воздействием запрещенных веществ. Проводится проверка.

Ранее учительница начальных классов пыталась поджечь школу в Чебоксарах по указанию телефонных мошенников. Ее арестовали.

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      Олеся Мицкевич
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