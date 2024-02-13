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06:42, 13 февраля 2024Мир

В метро Нью-Йорка произошла стрельба

NY Post: девочка-подросток погибла в результате стрельбы в метро Нью-Йорка

Фото: Unsplash

Девочка-подросток погибла в результате стрельбы в поезде нью-йоркского метро. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стрельба произошла в понедельник, 12 февраля, около 16:40 — 00:40 вторника по Москве. В районе станции «Маунт-Иден» в Бронксе в одном из вагонов возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь. Очевидцы рассказали, что слышали более десяти выстрелов.

В свою очередь полиция Нью-Йорка сообщила, что при стрельбе в метро погибла девочка-подросток, еще пять человек пострадали.

Ранее в США произошла стрельба в церкви. Нападение произошло в городе Хьюстон, в Лейквудской церкви штата Техас.

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      Марина Совина
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