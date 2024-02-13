В метро Нью-Йорка произошла стрельба

NY Post: девочка-подросток погибла в результате стрельбы в метро Нью-Йорка

Девочка-подросток погибла в результате стрельбы в поезде нью-йоркского метро. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стрельба произошла в понедельник, 12 февраля, около 16:40 — 00:40 вторника по Москве. В районе станции «Маунт-Иден» в Бронксе в одном из вагонов возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь. Очевидцы рассказали, что слышали более десяти выстрелов.

В свою очередь полиция Нью-Йорка сообщила, что при стрельбе в метро погибла девочка-подросток, еще пять человек пострадали.

Ранее в США произошла стрельба в церкви. Нападение произошло в городе Хьюстон, в Лейквудской церкви штата Техас.