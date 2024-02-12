В США произошла стрельба в церкви

NBC DFW: в церкви в Техасе произошла стрельба, погиб один человек

В Лейквудской церкви в американском штате Техас произошла стрельба. Об этом сообщает NBC DFW.

Нападение произошло в городе Хьюстон. На месте работают правоохранительные органы. По данным местных правоохранительных органов, погиб один человек. Другие подробности не приводятся.

В октябре стало известно о стрельбе в Льюистоне стало известно 26 октября. Злоумышленник действовал в трех разных местах города, в том числе в торговом центре и баре.

В августе США достигли антирекорда по числу случаев массовой стрельбы. Согласно данным статистического портала Gun Violence Archive, показатель за этот месяц превышал статистику предыдущих лет. На тот момент было зафиксировано 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия.