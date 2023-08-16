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08:47, 16 августа 2023Мир

В США спрогнозировали антирекорд по случаям массовой стрельбы

Gun Violence Archive: США идут на новый антирекорд по случаям массовой стрельбы

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В августе 2023 года США достигли определенного антирекорда по числу случаев массовой стрельбы, показатель за этот месяц превышает статистику предыдущих лет. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Gun Violence Archive.

Отмечается, что наибольшее число эпизодов произошли во время пребывания Джо Байдена на посту президента США. За 227 дней 2023 года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия, свидетельствует статистика.

За аналогичный период прошлого года зафиксировано 414 случаев массовой стрельбы. Если заданная динамика (около двух эпизодов в день по среднему показателю) сохранится, к концу года США настигнет до 700 подобных происшествий.

Стрельбу считают массовой, если в результате пострадали более четырех человек, и за последнюю декаду число таких случаев в США возросло втрое.

Байден называет подобные происшествия «эпидемией вооруженного насилия» и утверждает, что приоритетной задачей его администрации является устранение этой проблемы, но серьезных прорывов в этом деле нет. При этом, как неоднократно заявлял действующий американский президент, самыми частыми жертвами огнестрельного оружия становятся дети.

В мае девять были ранены в результате перестрелки в штате Нью-Мексико, тогда 18-летний мужчина открыл огонь по домам и автомобилям. Он стрелял как минимум из трех видов оружия.

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    Александра Синицына
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