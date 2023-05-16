Несколько человек погибли в результате перестрелки в США

Четыре человека погибли и девять были ранены в результате перестрелки в штате Нью-Мексико

По меньшей мере четыре человека были убиты в штате Нью-Мексико, США, после того как 18-летний мужчина открыл огонь по домам и автомобилям в городе Фармингтон. Еще девять человек были ранены, пишет издание The Journal со ссылкой на местную полицию.

Подозреваемый стрелял как минимум из трех видов оружия, включая полуавтоматическую винтовку типа AR. По словам начальника полиции Фармингтона Стива Хеббе, мужчина был застрелен прибывшими на место происшествия офицерами полиции. При этом двое из них были ранены.

Хеббе считает, что у стрелка не было мотива, поскольку он «бродил по окрестностям» и стрелял по домам и автомобилям, а не по школам, церквям или людям.

Очевидцы рассказали, что насчитали около сотни выстрелов за 20 минут с начала стрельбы. Некоторые подчеркивали, что, хотя стрельба в их районе случается нередко, это происходит «не на таком уровне».

В мае мая пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер рассказала, что с начала года в США зафиксировали более 200 случаев массовой стрельбы. Всего в ней погибли больше 14 тысяч человек.