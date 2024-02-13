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08:41, 13 февраля 2024Россия

Госдума рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Госдума 13 февраля рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 февраля, рассмотрит приостановку участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Повестка опубликована в думской базе данных.

Планируется рассмотреть вопрос об обращении Государственной думы к парламентам стран-участниц ОБСЕ о приостановке участия постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее.

В качестве докладчиков по данной теме значатся вице-спикер Госдумы и глава делегации ПА ОБСЕ Петр Толстой, а также глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В декабре прошлого года действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что в организации велся разговор об исключении России за нарушения основополагающего ее принципа. Однако, указал он, есть два аргумента, почему этого делать не следует — один из них легальный, другой политический. Дипломат подчеркнул, что разговор по этой теме себя исчерпал.

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      Марина Совина
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