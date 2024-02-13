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11:32, 13 февраля 2024Силовые структуры

Госсекретарь Эстонии объявлен в розыск в России

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас МВД объявило в розыск в РФ

Фото: Estonian Presidency / Wikimedia

МВД России объявило в розыск государственного секретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Это следует из базы ведомства.

Госсекретарь разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом в базе не уточняется, по какой именно статье Петеркоп проходит обвиняемым.

С 2015 по 2018 год Таймар Петеркоп был главой Управления информационных систем Эстонии, а 10 декабря 2018-го занял свою нынешнюю должность.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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