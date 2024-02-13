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10:11, 13 февраля 2024Экономика

Хуситы оставили британцев без традиционного чая

Times: Великобритания столкнулась с дефицитом черного чая из-за атак хуситов
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Великобритания столкнулась с нехваткой черного чая — без традиционного напитка жителей страны оставили атаки йеменских повстанцев-хуситов на корабли в Красном море. Об этом со ссылкой на источники в торговых сетях и организациях королевства пишет газета Times.

О дефиците чая покупателей предупредили местные сети магазинов, первым о проблемах сообщил крупный ретейлер Sainsbury's. Как отмечают представители компании, перебои в поставках станут временным явлением и затронут потребителей лишь незначительно. Однако эксперты заявляют, что нехватка продукта приведет к шринкфляции, росту цен и уменьшению доступности целого ряда товаров.

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По данным Института экспорта и международной торговли (Institute of Export and International Trade), более половины поставок чая в Великобританию приходятся на Индию и Кению. Сейчас торговые суда вынуждены избегать прохождения Суэцкого канала, огибая африканский континент через мыс Доброй Надежды. По этой причине затраты на логистику возросли, а сроки доставки увеличились на 10-14 дней. По словам генерального директора института Марко Форджионе, перебои будут продолжаться в течение многих месяцев.

Ранее стало известно, что моходы Суэцкого канала в январе сократились почти вдвое на фоне атак йеменских хуситов. По словам главы администрации водной артерии Усама Рабиа, в годовом выражении выручка упала на 46 процентов. «В январе прошлого года доходы составили 804 миллиона долларов, в нынешнем — 428», — объяснил он. Рабиа также отметил, что число кораблей, прошедших через него за месяц, уменьшилось на 36 процентов по сравнению с январем 2023 года.

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