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07:22, 13 февраля 2024Мир

Во Франции заявили о попытках ЕС создать единую армию

Политик Филиппо объяснил антироссийскую истерию ЕС созданием репрессивной армии
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз планирует создать единую армию для наказания членов организации за попытки ее покинуть. Об этом он написал в социальной сети X.

«Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту "создать европейскую армию". Урсула (фон дер Ляйен — прим. "Ленты.ру") — главнокомандующий армиями?!» — возмутился он.

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Филиппо добавил, что политики ЕС по-прежнему прикрываются мнимой «российской угрозой». В течение месяцев они нагнетают антироссийскую истерию, чтобы принимать ее на фоне нужные решения. Политик допустил, что единую армию Евросоюза будут использовать для наказания элит, несогласных с выбранной политикой.

«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», — заключил Филиппо.

В начале января в Италии призвали к созданию единой европейской армии. С таким предложением выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

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      Марина Совина
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