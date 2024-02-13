Во Франции заявили о попытках ЕС создать единую армию
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз планирует создать единую армию для наказания членов организации за попытки ее покинуть. Об этом он написал в социальной сети X.
«Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту "создать европейскую армию". Урсула (фон дер Ляйен — прим. "Ленты.ру") — главнокомандующий армиями?!» — возмутился он.
Филиппо добавил, что политики ЕС по-прежнему прикрываются мнимой «российской угрозой». В течение месяцев они нагнетают антироссийскую истерию, чтобы принимать ее на фоне нужные решения. Политик допустил, что единую армию Евросоюза будут использовать для наказания элит, несогласных с выбранной политикой.
«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», — заключил Филиппо.
В начале января в Италии призвали к созданию единой европейской армии. С таким предложением выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.