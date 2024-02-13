Во Франции заявили о попытках ЕС создать единую армию

Политик Филиппо объяснил антироссийскую истерию ЕС созданием репрессивной армии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз планирует создать единую армию для наказания членов организации за попытки ее покинуть. Об этом он написал в социальной сети X.

«Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту "создать европейскую армию". Урсула (фон дер Ляйен — прим. "Ленты.ру") — главнокомандующий армиями?!» — возмутился он.

Филиппо добавил, что политики ЕС по-прежнему прикрываются мнимой «российской угрозой». В течение месяцев они нагнетают антироссийскую истерию, чтобы принимать ее на фоне нужные решения. Политик допустил, что единую армию Евросоюза будут использовать для наказания элит, несогласных с выбранной политикой.

«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», — заключил Филиппо.

В начале января в Италии призвали к созданию единой европейской армии. С таким предложением выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.