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01:55, 13 февраля 2024Мир

Кандидат в президенты США Хейли осудила позицию Трампа по НАТО

Кандидат в президенты США Хейли назвала немыслимой позицию Трампа по НАТО
Никки Хейли

Никки Хейли . Фото: SOPA Images / Globallookpress.com

Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли в эфире телеканала CNN осудила позицию бывшего американского лидера Дональда Трампа, который заявил об отказе защищать других членов НАТО в случае их конфликта с Россией.

Она назвала его позицию немыслимой, однако признала, что Соединенным Штатам следует надавить на союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы они «платили больше».

Хейли напомнила, что Трамп много раз говорил о выходе из НАТО, подобные заявления в бытность политика президентом звучали как публично, так и за закрытыми дверями.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун выразил мнение, что слова Трампа о НАТО ставят доверие к США под угрозу.

11 февраля Трамп заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону.

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      Марина Совина
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