Кейт Уинслет вспомнила об «ужасной» стороне славы после успеха «Титаника»

Кейт Уинслет рассказала о неприятных последствиях славы после успеха «Титаника»

Голливудская актриса Кейт Уинслет вспомнила о неприятной стороне славы после успеха фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона. Ее слова приводит Variety.

По словам актрисы, после ошеломительного успеха картины она начала активно сниматься в небольших независимых фильмах, потому что слава, которую принесла ей роль в эпопее Кэмерона, была «ужасной». «У меня было чувство, что [после «Титаника»] я должна выглядеть определенным образом, быть определенным человеком, и поскольку вмешательство медиа было значительным, моя жизнь была малоприятной», — рассказала она.

Актрисе было 22 года, когда «Титаник» стал культурным феноменом. «Я, конечно, была благодарна. Мне было чуть за двадцать, я смогла приобрести квартиру. Но я не хотела, чтобы за мной следили, когда я буквально кормлю уток», — уточнила Уинслет.

Ранее Кейт Уинслет призналась, что стеснялась своего тела на съемках обнаженной сцены в фильме «Ли» режиссера Эллен Курас.