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16:30, 12 сентября 2023Культура

Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены

Актриса Кейт Уинслет стеснялась на съемках обнаженной сцены для фильма «Ли»

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Голливудская актриса Кейт Уинслет призналась, что стеснялась своего тела на съемках обнаженной сцены в фильме «Ли» режиссера Эллен Курас. Об этом она рассказала в интервью для Vogue.

«Мне пришлось быть чертовски смелой, чтобы позволить моему телу быть самой слабой версией себя и не стесняться этого. Люди из нашей команды сказали бы: "Ты могла бы просто немного посидеть". А я бы ответила: "Почему? Из-за кусочка плоти, который вы видите?"» — заявила 47-летняя звезда «Титаника».

Она отметила, что за годы работы в кинематографе она постепенно привыкла к своему телу с его особенностями, стараясь не реагировать на критику, и намеренно не избегает обнаженных сцен. Уинслет заверила, что современная киноиндустрия изменила свое отношение к женщинам. «Молодые актрисы сейчас ничего не боятся. Я так горжусь этим. Это того стоило. Потому что культура меняется так, как я не могла даже представить в свои 20 лет», — подытожила артистка.

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Ранее Уинслет рассказала, что травля в СМИ после выхода фильма «Титаник» закалила ее навсегда. По словам звезды, многие ругали ее за несоответствие стандартам красоты. Актриса отметила, что критика заставила ее поддерживать форму самыми жесткими методами.

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    Сергей Равин
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