Кейт Уинслет рассказала о травле в СМИ после выхода «Титаника»

Актриса Кейт Уинслет призналась, что пережила критику в СМИ после выхода фильма «Титаник»

Голливудская актриса Кейт Уинслет рассказала, что травля в СМИ после выхода культового фильма «Титаник» закалила ее навсегда. По словам звезды, многие ругали ее за несоответствие стандартам красоты, цитирует слова артистки издание Mirror.

«Я хорошо помню, что когда снялась в "Титанике", то была в ужасе от очернения [моего тела] в СМИ», — отметила Уинслет.

По словам актрисы, критика заставила ее поддерживать форму самыми жесткими методами. Писатель Умберто Эко говорил, что успех киноленты во многом произошел из-за заурядной внешности Кейт Уинслет.

«Она как две капли воды похожа на американских девушек, которые бегают смотреть "Титаник". Они похожи не на Шэрон Стоун, а именно на нее — девушки, вскормленные на гамбургерах», — отмечал в свое время Эко.

При этом артистка считает, что сейчас бодишейминга в СМИ стало меньше. Но ее по-прежнему расстраивают различные слухи и сплетни о звездах в соцсетях.

В конце прошлого года Кейт Уинслет ответила людям, которые обвинили ее в смерти персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» из-за лишнего веса. Она рассказывала, что некоторые зрители критиковали ее за полноту. Они утверждали, что если бы она была стройнее, то в известной сцене после кораблекрушения ее возлюбленный «мог бы спастись», забравшись к ней на плот.