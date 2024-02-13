Коллега Джулии Робертс вспомнила об издевательствах над актрисой

Коллега Джулии Робертс рассказала, как ее задирал режиссер «Стальных магнолий»

Артистка Салли Филд в интервью Vulture вспомнила, как ее коллега, американская актриса Джулия Робертс подвергалась издевательствам со стороны режиссера фильма «Стальные магнолии» (1989) Герберта Росса.

По словам Филд, кинематографист очень часто был несправедлив к Робертс, которая на момент съемок картины (конец 1980-х) находилась в начале своей карьеры. Собеседница издания поведала, что она защищала молодую Робертс от нападок режиссера вместе с другими артистками, принимавшими участие в съемках проекта, в числе которых были Ширли Маклейн, Долли Партон, Дэрил Ханна и Олимпия Дукакис.

«Герберт давал мне свободу делать что угодно, но был очень, очень, очень строг с Джулией. Мы все сплотились вокруг нее, потому что она была ребенком. Она была своего рода новичком. И она была прекрасна, а он просто задирал ее. Это было ужасно», — рассказала Филд.

Ранее бывшая возлюбленная американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила артиста в издевательствах.