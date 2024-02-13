Среда обитания
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18:33, 13 февраля 2024Среда обитания

Комнатные растения призвали поливать йодом

Йод оказался эффективным средством от многоножек и мокриц в комнатных растениях

Фото: Elly Endeavours / Unsplash

Избавить комнатные растения от многоножек, мокриц и других вредителей поможет йод. Поливать аптечным средством цветы и привезенные с дачи домой овощные культуры призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, в привезенных на зимовку растениях могут заводиться вредители, с которыми не справятся обычные инсектициды. «Эти организмы не наносят вреда растениям в естественной среде, а даже способствуют их росту. Однако, оказавшись в горшке, они могут причинять вред, например, поедать корни растений», — пояснили эксперты.

Спасти комнатные растения поможет йод — для этого 10 миллилитров средства нужно развести в литре воды. Специалисты советуют сначала полить цветы обычной водой, а потом полученным раствором. При необходимости процедуру можно повторить через две недели, уточнили эксперты.

Ранее эксперты назвали гуманный способ избавиться от мышей в доме. Наименьший вред грызунам нанесет ультразвуковой отпугиватель — он излучает ультразвуковые волны на частоте в диапазоне от 20 до 70 килогерц, на которой общаются мыши.

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      Нина Ташевская
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