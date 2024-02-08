Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

«Белновости»: ультразвуковые отпугиватели избавят от грызунов гуманно

Наиболее распространенными методами борьбы с грызунами остаются отрава и мышеловки. Гуманный способ избавиться от вредителей назвали эксперты издания «Белновости».

Электронный ультразвуковой отпугиватель излучает ультразвуковые волны на частоте в диапазоне от 20 до 70 килогерц, на которых общаются мыши. Частоты выше 18 килогерц человеческое ухо воспринимать не в состоянии. Особенно эффективна аппаратура с плавающей частотой: к постоянной грызуны быстро адаптируются.

Отвадить мышей от дачного участка поможет и простая ромашка. Кроме того, вредители не переносят аромат багульника болотного, донника белого, пижмы и полыни. Эффективна в борьбе с мышами и ботва томата.