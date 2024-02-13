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07:20, 13 февраля 2024Культура

Том Круз официально объявил об отношениях с бывшей моделью из России

Том Круз официально объявил об отношениях с экс-моделью из России Хайровой
Том Круз

Том Круз. Фото: Nadezhda Markalova / Global Look Press

Американский актер Том Круз официально начал встречаться с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой. Об этом пишет портал Daily Mail.

По данным издания, 61-летний актер объявил об отношениях с 36-летней дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. «В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель», — указал источник.

По его словам, пара не фотографируется вместе, так как хочет сохранить конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что Круз хочет принять участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием «Кинокритик».

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      Марина Совина
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