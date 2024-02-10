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12:48, 10 февраля 2024Культура

Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино

Инсайдер: Том Круз ведет переговоры об участии в «Кинокритике» Тарантино

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Том Круз хочет принять участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием «Кинокритик». Об этом сообщает журналист Джефф Снайдер, пишет The InSneider.

По словам инсайдера, актер ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к касту картины. Отмечается, что Круз пересматривает свое рабочее расписание ради роли второго плана.

Ранее сообщалось, что американский актер Брэд Питт примет участие в последнем фильме Квентина Тарантино. Точно неизвестно, кого именно артист сыграет в новом проекте и исполнит ли там главную роль.

Ранее кинематографист рассказал, что картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году и основано «на истории парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».

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      Варвара Кошечкина
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