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11:18, 2 февраля 2024Культура

Брэд Питт примет участие в последнем фильме Квентина Тарантино

Квентин Тарантино позвал в свой последний фильм «Кинокритик» Брэда Питта

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Брэд Питт примет участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием «Кинокритик». Об этом сообщает Deadline.

Точно неизвестно, кого именно артист сыграет в новом проекте и исполнит ли там главную роль. «Кинокритик» станет третьей совместной работой режиссера и актера — ранее Питт снялся в фильме «Однажды в... Голливуде», получив за него «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана», а также в ленте «Бесславные ублюдки».

По данным издания, сценарий своего последнего проекта Тарантино сильно переделал.

Ранее кинематографист рассказал, что картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году и основано «на истории парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».

Осенью прошлого года сообщалось, что Тарантино захотел снять актера Джона Траволту в своем последнем фильме.

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      Анастасия Астахова
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