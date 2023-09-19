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15:30, 19 сентября 2023Культура

Тарантино захотел снять Джона Траволту в своем последнем фильме

Стало известно о возможном участии Джона Траволты в последнем фильме Тарантино

Фото: Carlos Barria / Reuters

Актер Джон Траволта может появиться в последнем фильме американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кинокритик». Об этом сообщил журналист Джефф Снайдер в X (бывший Twitter).

По данным издания World of Reel, актерский состав всего фильма уже определен, однако он не был официально объявлен из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

Ранее сообщалось, что Тарантино захотел снять Брюса Уиллиса в своем последнем фильме.

До этого Тарантино рассказал, что его новая картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты происходит в Калифорнии в 1977 году. В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.

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    Варвара Кошечкина
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